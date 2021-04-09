С воскресенья, 11 апреля, Харьковская область попадает в "красную" зону карантина, в регионе будут действовать максимальные карантинные ограничения.

Соответствующее решение приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Установить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской области, и применить на территории Харьковской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности.

В "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местные власти могут самостоятельно ограничивать работу транспорта.

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