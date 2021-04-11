В воскресенье, 11 апреля, Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. Согласно актуальным данным, в "красной зоне" находятся Киев и 12 областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Так, в "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В "оранжевой" зоне остаются Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "желтой" зоне пребывают Херсонская и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00 и социальная дистанция в магазинах.

Ранее сообщалось, что Закарпатская область выходит из "красной" зоны карантина. Однако, по данным Минздрава, регион все еще остается в "красной" зоне.

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