Коронавирус в Украине: число новых случаев резко уменьшилось [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 апреля, зафиксировали 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
В течение суток было проведено 72 551 тестирование (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).
Также за прошедшие сутки:
▪️госпитализовано - 4 694 человека;
▪️летальних случаев - 235;
▪️выздоровели - 5 034 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.
Также за сутки 10 апреля в Украине от COVID-19 вакцинировались 4 048 человек. 377 050 человек привито от начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;
Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;
Волынская область - 292 случая / 60 прививок;
Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;
Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;
Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;
Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;
Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;
Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;
Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;
Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;
Луганская область - 72 случая / 250 прививок;
Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;
Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;
Одесская область - 623 случая / 70 прививок;
Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;
Ривненская область - 277 случаев / 150 прививок;
Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;
Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;
Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;
Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;
Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;
Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;
Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;
Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.
Примечательно, что по состоянию на 10 апреля в Украине выявили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. Таким образом, число новых случаев существенно снизилось.
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