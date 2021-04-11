В Украине за минувшие сутки, по состоянию на 11 апреля, зафиксировали 12 112 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 524 ребенка и 181 медработник. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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В течение суток было проведено 72 551 тестирование (в том числе методом ПЦР - 34 461, методом ИФА - 8 379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 711).

Также за прошедшие сутки:

▪️госпитализовано - 4 694 человека;

▪️летальних случаев - 235;

▪️выздоровели - 5 034 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Также за сутки 10 апреля в Украине от COVID-19 вакцинировались 4 048 человек. 377 050 человек привито от начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев - 697 случаев / 530 прививок;

Винницкая область - 143 случая / 110 прививок;

Волынская область - 292 случая / 60 прививок;

Днепропетровская область - 1333 случая / 610 прививок;

Донецкая область - 839 случаев / 370 прививок;

Житомирская область - 434 случая / 60 прививок;

Закарпатская - 138 случаев / 40 прививок;

Запорожская область - 279 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 110 случаев / 88 прививок;

Киевская область - 659 случаев / 270 прививок;

Кировоградская область - 207 случаев / 60 прививок;

Луганская область - 72 случая / 250 прививок;

Львовская область - 720 случаев / 150 прививок;

Николаевская область - 416 случаев / 40 прививок;

Одесская область - 623 случая / 70 прививок;

Полтавская область - 297 случаев / 100 прививок;

Ривненская область - 277 случаев / 150 прививок;

Сумская область - 638 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 410 случаев / 70 прививок;

Харьковская область - 1374 случая / 100 прививок;

Херсонская область - 312 случаев / 360 прививок;

Хмельницкая область - 811 случаев / 180 прививок;

Черкасская область - 349 случаев / 0 прививок;

Черновицкая область - 193 случая / 270 прививок;

Черниговская область - 489 случаев / 60 прививок.

Примечательно, что по состоянию на 10 апреля в Украине выявили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. Таким образом, число новых случаев существенно снизилось.

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