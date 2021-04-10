Министерство здравоохранения обновило деление на карантинные зоны в Украине. Так, Прикарпатье официально покинуло "красную зону". Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

Согласно опубликованным на сайте Минздрава данным, к желтому уровню эпидопасности официально отошла Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной зоне". Сейчас в "желтой зоне" также Прикарпатье и Херсонская область.

Вместе с тем в "красной зоне" находятся 11 областей – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

В "оранжевой" – 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Зеленых зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.

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