В апреле 2021 года международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад по положению в области прав человека в 2020 году. Доклад охватывает широкий спектр вопросов и показателей гарантирования и соблюдения прав человека в мире и в отдельных странах. Глобальная картина такова, что общей тенденцией является регресс – ранее неразрешенные проблемы в области прав человека значительно усугубились на фоне пандемии COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина.

"В части Украины фокус доклада, в частности, направлен на оценку эффективности карантинных ограничений, оценку обеспечения права на здоровье и свободы выражения мнений, проявлений дискриминации и гендерно обусловленного насилия, а также дается оценка ситуации на Донбассе и в Крыму. Доклад обнажает внутренние проблемы Украины, решение которых требует комплексного, системного и взвешенного подхода", - отметила народный депутат.

"В этом году, по понятным причинам, в докладе особое внимание уделяется вопросу системы здравоохранения. Amnesty International оценила ограничения, введенные Украиной в марте 2020 года для сдерживания пандемии COVID-19, как малоэффективные. Ситуация усугубилась нехваткой средств индивидуальной защиты и недостаточностью тестирования, что, в свою очередь, привело к возрастанию нагрузки на систему здравоохранения. Стоит отметить, что Украина вошла в пандемию с ослабленными ранее системой здравоохранения и социальной сферой. Но был год для того, чтобы извлечь уроки и адаптироваться под новые реалии. Сделанные выводы и результаты мы все сейчас с вами наблюдаем", - подчеркнула политик.

Юлия Левочкина также обратила особое внимание на проблему домашнего насилия в Украине, именуемую в докладе "широко распространенной". Ранее ООН отмечала, что в результате пандемии количество случаев домашнего насилия в Украине увеличилось на 30%. При этом, в докладе Amnesty International подчеркивается, что домашнее насилие в Украине остается недостаточно задокументированным явлением, а меры борьбы с ним часто оказывались неэффективными. Здесь также важно обратить внимание на то, что жертвами и свидетелями домашнего насилия, к сожалению, часто являются наши маленькие граждане.

"Пандемия COVID-19 выступила лакмусовой бумагой, выявив в большинстве стран мира внутренние проблемы стратегического и институционального порядка. Очевидно, что Украина должна была проделать работу над ошибками в области гарантирования и соблюдения прав человека. Но этого не было сделано, в результате, потерян еще один год", - резюмировала Юлия Левочкина.