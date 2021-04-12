В окрестностях города Хорьков зверствуют масштабные возгорания сухой травы на полях, в результате чего город Змиев оказался в эпицентре пожаров. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По словам местных жителей, пожары начались в воскресенье, 11 апреля. Пожарным сложно подобраться к очагам возгорания. Город Змиев практически оказался в огненном кольце.

Змиев в огне и дыму, горят поля и камыш. Пламя подбирается к жилым домам.

Отмечается, что в связи с возгораниями в траве гибнут многие животные, такие как ежи, зайцы, ящерицы и даже фазаны.

Читайте также, Черкасская область страдает от людей, которые поджигают траву. 48 пожаров зафиксировали в течение последней недели. Поджигателей не останавливают даже большие штрафы. Поэтому сотрудники спасательных служб отправились в рейды.

Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Трагедия произошла в селе Вязовок Павлоградского района, в доме находился мусор, который воспламенился, после чего огонь распространился на крышу здания.

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