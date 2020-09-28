В Луганской области пылает масштабный лесной пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на утро 28 сентября открытого огня не наблюдается. Пожарные тушат отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки на площади 20 га.

Отмечается, что к укрощению огня привлечен 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека и десять единиц техники.

Ранее мы писали, что в Днепропетровской области произошел лесной пожар. К тушению возгорания привлекли 10 единиц спецтехники.