Под Луганском пылает новый лесной пожар [ Редактировать ]
Фото: stroyobzor.ua
В Луганской области пылает масштабный лесной пожар.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на утро 28 сентября открытого огня не наблюдается. Пожарные тушат отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки на площади 20 га.
Отмечается, что к укрощению огня привлечен 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека и десять единиц техники.
Ранее мы писали, что в Днепропетровской области произошел лесной пожар. К тушению возгорания привлекли 10 единиц спецтехники.
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