В понедельник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1359-IX о предоставлении роженицам государственной помощи "пакет малыша". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закупка будет проходить на открытых аукционах через систему ProZorro.

Закон закрепляет полномочия по назначению и выплате государственной помощи за органами социальной защиты населения по месту жительства родителей (усыновителей, опекуна, попечителя) новорожденного.

При этом помощь "пакет малыша" не засчитывается в размер помощи при рождении ребенка, которая составляет 41 280 гривен.

Законом закрепляется стоимость "пакета малыша" на уровне трех размеров прожиточного минимума для детей до шести лет, установленного законом на дату объявления о проведении конкурентных процедур закупок.

Изменения позволят проводить закупки товаров для комплектования "пакета малыша" на открытых прозрачных аукционах через электронную систему ProZorro с целью более эффективного использования бюджетных средств.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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