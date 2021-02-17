Водительские права в "Дія" приравняли к бумажным Источник: Министерство цифровой трансформации

Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и полиc обязательного автострахования ОСАГО в цифровом приложении "Дія" можно использовать в качестве полноценных аналогов бумажных документов.

Соответствующие изменения в Закон Украины "О дорожном движении" (№2695) поддержала Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

Теперь водители смогут показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования полицейскому для удостоверения своей личности и права на управление авто.

Закон вступит в силу после его опубликования. Ранее юридическая сила этих документов определялась постановлением Кабмина.

Кроме того, Кабинет министров на заседании 17 февраля принял постановление, которое позволяет менять или заказывать водительские удостоверения с помощью приложения "Дія".

Чтобы обменять водительское удостоверение, в приложении необходимо заполнить форму заявки, загрузить фотокопии бумажного (пластикового) документа, удостоверяющего изменении данных и медицинскую справку.

Напомним, что 4 февраля депутаты Верховная Рада поддержали в первом чтении законопроект о цифровых паспортах, которые приравниваются к бумажным.