С 26 сентября вступило в силу постановление Кабинета министров Украины № 844 об утверждении новых образцов водительских прав и техпаспортов. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Новые корочки полностью соответствуют современным европейским требованиям, прокомментировал нововведение премьер-министр Денис Шмыгаль.

Новый образец выполнен на пластиковой карточке, он трехъязычный (на украинском, английском, часть - на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении видна группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия водителя на посмертное донорство. Такая информация вносится на основании письменного согласия водителя.

Новшеством в бланке свидетельства о регистрации транспортного средства является добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Старые водительские права (национальные и международные), свидетельство о регистрации транспортного средства и временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу постановления правительства, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Требование о выдаче новых образцов документов вступает в силу спустя 6 месяцев с момента принятия постановления. Таким образом, водители и владельцы транспортных средств начнут получать новые корочки бланков через полгода - с конца марта 2021 года.

Для обмена водительского удостоверения потребуется: паспорт, идентификационный код (копия), действующая медицинская справка установленного образца о годности к управлению транспортными средствами соответствующей категории (форма 083/у) и водительское удостоверение.

Стоимость обмена документов - 219 грн плюс комиссия банка. Водительское удостоверение выдается под личную подпись.

Напомним, что МВД открыло публичный доступ к данным водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства. Теперь самостоятельно проверить водительское удостоверение и открытые категории может любой пользователь сети. Для этого надо посетить страницу https://opendata.hsc.gov.ua.

На сайте Сервисного центра МВД также можно проверить свидетельства о регистрации транспортного средства и свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы.

Ранее сообщалось, что украинских водителей хотят обложить новым налогом.