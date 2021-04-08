Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ будет опубликован на сайте главы государства в ближайшее время.

"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референуме, - ред.) и сегодня информация должна появиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.

Стефанчук также отмечал, что законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

"Это, пожалуй, единственный закон за всю каденцию Рады ИХ созыва, который имел целью пройти всю процедуру - вместе с общественными обсуждениями, с выводами Венецианской комиссии, с консультациями в украинских и зарубежных экспертных кругах. И мы получили тот механизм, который, я очень надеюсь, буквально сегодня будет обнародован на сайте президента Украины как таковой, что подписан", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на Донбасс.