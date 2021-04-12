Украинские металлурги и производители серной кислоты нашли компромисс по обеспечению серной кислотой в 2021 году.

Такими являются результаты рабочей встречи, которая прошла в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства (МЭТР) с участием профильных ассоциаций - Союза химиков Украины и ОП "Укрметаллургпром".

По данным "Українских новин" встреча была организована Замминистра экономики Александром Романишиным на выполнение поручения Премьер-Министра Украины.

"Дефицита серной кислоты нет, две отрасли – химия и металлургия – сели за стол переговоров и договорились об объемах, обсудили также и цены. Стороны согласились что тема больше не требует вмешательства МЕРТ. Дебаты вокруг вопроса дефицита серной кислоты завершились", - заявил Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков.

"Эта встреча еще раз подтвердила, что национальные производители серной кислоты полностью выполняют взятые на себя обязательства. Как по объемам производства, так и по уровню цен на серную кислоту. Металлургические заводы обеспечены серной кислотой на 100%. Проблема нехватки серной кислоты на рынке полностью разрешилась и не требует участия МЕРТ", – добавил Игорь Гольченко.

Он отметил, что производители серной кислоты внедрили ряд технических решений, позволивших увеличить объемы производства.

"Эта встреча еще раз подтвердила, что ценовые обязательства в течение действия Меморандума выполняются в рамках подписанных договоров. Объемы производства и отгрузок находятся в рамках, обеспечивающих непрерывный технологический процесс металургов", – сказал Игорь Гольченко.

По словам представителя "Укрметаллургпром" стороны перешли с ежемесячного на ежеквартальный мониторинг выполнения обязательств.

"Со второго квартала 2021 года мониторинг будет проводится без участия МЭРТ. Ситуация на рынке серной кислоты стабилизировалась, запасы серной кислоты на металлургических заводах созданы на 6-10 суток бесперебойной работы. Ежемесячного мониторинга со стороны МЭРТ, который проходил на протяжении последних 5-6 месяцев, больше не требуется", – подчеркнул представитель "Укрметаллургпром".

2 июля 2018 МКМТ ввела специальные квоты на импорт серной кислоты в размере 43,7 тыс. тонн в год сроком на 3 года. Квоты распределялись по странам, которые получили право ввозить серную кислоту на территорию Украины.

В начале 2020 года металлурги заявили о перебоях с поставками серной кислоты на украинском рынке и связанными с этими перебоями скачками цены.

В сентябре 2020 по заявлению "Укрметаллургпрома" МКМТ приняла решение либерализировать принятые ограничительные меры и установить на третий год действия квот – квотирование без разбивки по странам.

Для разрешения ситуации в ноябре 2020 года в офисе Минэкономразвития прошла встреча профильных ассоциаций и участников рынка. В результате в ноябре 2020 года химики и металлурги подписали рамочный Меморандум о взаимопонимании. В нем стороны договорились о необходимых объемах, определили ориентиры бэнч-мар цен. Этот шаг помог решить проблемы обеспечения металлургического производства серной кислотой.

С такой проблемой столкнулись металлургические предприятия после введения МКМТ квот на импорт этой продукции.

После подписания Меморандума его выполнение обязались мониторить не только стороны, но МЭРТ.

Серная кислота используется в металлургическом производстве для очистки кокса от аммиака. Емкость внутреннего рынка серной кислоты оценивается в 240 тысяч тонн. в год. Основыми укранискими производителями серной кислоты являются НПП "Заря", "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".