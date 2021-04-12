Глава МИД встретится с генсеком НАТО [ Редактировать ]
Во вторник, 13 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Так, Кулеба с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом обсудит стягивание российских войск к украинской границе.
Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации безопасности вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Заседание комиссии созвано в рамках статьи 15 "Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО".
Эта статья предусматривает возможность применения кризисного консультативного механизма для проведения совместных консультаций Украины с Альянсом в случае, когда Украина видит прямую угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.
Последний раз эта статья активировалась в 2018 году после нападения России на украинские военные корабли в Черном море вблизи Керченского пролива.
Ранее сообщалось, что члены НАТО заверили Украину в поддержке военного потенциала. Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры по эскалации ситуации на Донбассе.
Также мы писали о том, что в Белом доме сделали заявление о вступлении Украины в НАТО.
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