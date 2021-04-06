В Белом доме сделали заявление о вступлении Украины в НАТО [ Редактировать ]
Источник: EPA-EFE
Решение о том, соглашаться ли на вступление Украины в НАТО, должен принимать сам Альянс, а не Соединенные Штаты. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Членство в НАТО на протяжении некоторого времени является стремлением Украины. Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение принимать НАТО.
Напомним, что сегодня в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
9 февраля 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что двери альянса остаются открытыми для Украины, ее вступление в НАТО зависит только от успеха реформ.
Столтенберг подчеркнул, что Россия не оккупировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом Североатлантического альянса.
Напомним, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал статью для журнала Atlantic Council, посвященную перспетивам вступления Украины в НАТО. Глава МИД считает, что Киев до сих пор не стал членом альянса из-за страхов и мифов, связанных с боязнью Запада "спровоцировать Россию".
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