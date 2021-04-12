Президент США Джо Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь завершить войну на Донбассе. А для вступления Украины в НАТО мало только слов поддержки со стороны Вашингтона.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Издание пишет, что украинский президент назвал США "хорошим другом", но подчеркнул, что Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец военному конфликту.

Зеленский объяснил, что Украине нужно больше оружия, больше денег на борьбу и больше поддержки на пути в НАТО.

"Если США видят Украину в НАТО, они должны сказать это прямо и сделать это. Не словами", - заявил он.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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