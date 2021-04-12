Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к российскому вторжению. Он не исключает, что такое может произойти. Об этом глава государства сказал журналистам во время визита на Донбасс.

Как отметил Зеленский, в Украине понимают, что российское вторжение является вполне реальным сценарием развития конфликта.

"Конечно. Мы знаем (о возможности вторжения - ред.), с 2014 года мы знаем, что это может произойти каждый день. Они (руководство России - ред.) готовы, но и мы готовы, поскольку находимся на своей земле и на своей территории", - заявил президент.

На прошлой неделе Зеленский совершил двухдневный визит в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе на фоне обострения агрессии со стороны России и скопления российских войск возле украинской границы. Глава государства побывал на украинских позициях и вручил военным государственные награды.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.