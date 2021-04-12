Специи являются неотъемлемой частью многих блюд. Однако не все знают о полезных свойствах одной из самой популярной из них. Специалисты утверждают, что она богата веществами, способными укрепить организм и приблизить к долголетию, передает newsyou.info.

Речь идет о черном молотом перце. Стало известно о некоторых преимуществах этой специи для здоровья.

Улучшает пищеварение

Исследования показали, что черный перец оказывает положительное влияние и на ферменты поджелудочной железы, способствуя общему пищеварительному процессу. Черный перец также обладает ветрогонными свойствами и помогает облегчить желудочные газы. Он также может облегчить метеоризм и колики.

Снижает риск рака

Авторы одного из исследований выяснили, что пиперин в черном перце оказывает защитное действие против многочисленных форм рака. Пиперин также увеличивает поглощение других питательных веществ, таких как селен, куркумин, бета-каротин и витамины группы В в кишечнике - питательные вещества, которые жизненно важны для здоровья кишечника и профилактики рака.

Способствует снижению веса

Исследования показали, что содержащийся в черном перце пиперин, то самое соединение, которое заставляет человека чихать, также борется с образованием жировых клеток. Кроме того, утверждают ученые, черный перец способен предложить альтернативу лечению проблем, связанных с лишних весом.

Борется с инфекциями

Здесь в дело вступают антибактериальные свойства черного перца, говорят специалисты. Согласно одному южноафриканскому исследованию, пиперин в черном перце проявляет ларвицидное действие (нацеленное на опасных насекомых на личиночной стадии их жизни) и помогает предотвратить инфекцию, а также распространение болезней.

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