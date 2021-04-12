Плотный поздний ужин может привести к набору веса. Также прием пищи близко ко сну увеличивает уровень сахара в крови и инсулин. Диетологи рассказали, в какое время лучше всего ужинать, передает newsyou.info.

По словам экспертов, последний прием пищи должен быть легким для пищеварения. Отужинать нужно как минимум за три часа до сна, чтобы не было нагрузки на организм, сообщает Times of India.

Эксперты поясняют, что поздний ужин снижает циркадный ритм, стимулирует чувство голода перед сном, способствует набору веса, вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Также мелатонин, гормон, который помогает расслабиться, снижается, в результате чего человек испытывает проблемы с засыпанием. Кроме того, сон сразу после еды увеличивает вероятность кислотного рефлюкса.

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