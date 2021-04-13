Отсутствие полноценного ночного отдыха может не только вызвать проблемы со здоровьем, но и быть признаком уже существующих. Если вы просыпаетесь ночью с определенным набором симптомов, это может быть сигналом для проверки сердца, передает newsyou.info.

Доктор Бобби Богаев говорит, что люди с сердечной недостаточностью часто просыпаются среди ночи с сильной одышкой, также известной как пароксизмальная ночная одышка (ПНД).

"Если вы испытываете такую одышку, вы, скорее всего, проснетесь от кашля и/или хрипов и у вас будет учащенное сердцебиение", - объясняет Богаев.

Она также говорит, что может казаться, что вы "задыхаетесь", а облегчение наступает только при перемещении в сидячую позу.

"Одышка обычно проходит после нескольких минут сидения", - продолжает она.

Согласно Harvard Medical, одышка на самом деле является ранним признаком сердечной недостаточности.

"Это означает, что это симптом, который возникает относительно рано, но со временем ухудшается, если его не лечить", - рассказывает доктор Сима Сарин.

Ранее сообщали, какие продукты провоцируют хронические болезни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.