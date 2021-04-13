Майже мільйон індусів зібралися в місті Гаридвар з нагоди фестивалю Кумбха-Мела - це найважливіше індуїстське свято. Обов'язковий ритуал - купання в священній річці Ганг.

Індуси вірять, що вода змиває з них гріхи, а разом з ними і коронавірус. Місцева влада намагалася запровадити пропуск до річки лише з негативними тестами на ковід, однак з величезним натовпом поліція не впоралася.

Санджай Гуніаль, інспектор поліції міста Гарідвар: