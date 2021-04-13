Жителі Індії борються з пандемією масовими купаннями у річці Ганг [ Редактировать ]
Майже мільйон індусів зібралися в місті Гаридвар з нагоди фестивалю Кумбха-Мела - це найважливіше індуїстське свято. Обов'язковий ритуал - купання в священній річці Ганг.
Індуси вірять, що вода змиває з них гріхи, а разом з ними і коронавірус. Місцева влада намагалася запровадити пропуск до річки лише з негативними тестами на ковід, однак з величезним натовпом поліція не впоралася.
Санджай Гуніаль, інспектор поліції міста Гарідвар:
Ми постійно стежимо, аби люди носили маски, і до вчорашнього дня активно штрафували порушників. Але з таким натовпом не можемо нічого вдіяти. Якщо почнемо розганяти прочан - почнеться тиснява і штовханина, люди можуть травмуватися. Тож забезпечити соціальну дистанцію ми не можемо.
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