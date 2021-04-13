МОЗ опубликовали составы COVID-вакцин [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины рассказало о составе вакцин от коронавирусного заболевания COVID-19, чтобы граждане могли избежать проблем с аллергической реакцией
Состав вакцин был выложен на странице МОЗ в Facebook.
"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - предупредили в Минздраве.
В министерстве отметили, что состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. При этом вакцины AstraZeneca от разных производителей имеют одинаковый состав.
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