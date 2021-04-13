Министерство здравоохранения Украины рассказало о составе вакцин от коронавирусного заболевания COVID-19, чтобы граждане могли избежать проблем с аллергической реакцией

Состав вакцин был выложен на странице МОЗ в Facebook.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - предупредили в Минздраве.

В министерстве отметили, что состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. При этом вакцины AstraZeneca от разных производителей имеют одинаковый состав.





Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.