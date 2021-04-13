COVID в Украине: последняя информация о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 12 апреля, обнаружили 11 680 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях. Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
За вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.
Вместе с тем, в Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев, за сутки подтвердили 1503 заражения. В Харьковской области - 904, во Львовской области - 838.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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