Когда в Украину приедет Pfizer: Степанов сделал заявление [ Редактировать ]
На этой неделе в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.
"Мы ожидаем на этой неделе вакцину компании Pfizer. Это 117 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - заявил Степанов.
Он отметил, что от COVAX Украина должна получить всего 8 млн доз вакцины от коронавируса. И поставка от Pfizer станет первой в рамках инициативы.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
Ранее Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac
Украина договаривается с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставке 5 млн доз вакцины от COVID
Компания Johnson & Johnson 12 апреля начала поставки в ЕС вакцины против COVID-19 с однодозовым введением
Первые дозы вакцины от механизма прибудут на следующей неделе
Власти столицы ведут переговоры о поставке с различными производителями сертифицированных препаратов