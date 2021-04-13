На этой неделе в Украину должны доставить 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

"Мы ожидаем на этой неделе вакцину компании Pfizer. Это 117 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX", - заявил Степанов.

Он отметил, что от COVAX Украина должна получить всего 8 млн доз вакцины от коронавируса. И поставка от Pfizer станет первой в рамках инициативы.

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