Руководство львовского футбольного клуба "Карпаты" приняло решение о начале иммунизации от коронавирусной инфекции игроков и тренерского штаба препаратом Covishield.

Также прививки получит весь персонал базы, где тренируется клуб, а также члены семей как футболистов, так и наставников и ветераны "Карпат". В настоящее время вакцинацию прошли 50 человек, в частности, главный тренер Любомир Вовчук и директор по развитию "Карпат" Сергей Болотников.

Наш тренерский штаб в полном составе прошел вакцинацию. У Наших молодых футболистов также есть желание вакцинироваться, но мы должны сделать это позже, потому что в среду их ожидает матч. Все мы должны понимать, что только общими усилиями можем побороть эту беду. Чем больше людей сделают прививку, тем эффективнее будет борьба с этой болезнью.

Отмечается, что руководство клуба объяснило свое решение тем, что Украина находится на лидирующих позициях в Европе по смертности от COVID-19. Люди должны перестать выдумывать страхи, вакцинироваться и убеждать своих родственников.

Фото: ФК "Карпаты"

Ранее мы писали, что в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Всего в стану ввезли уже получила 215 тысяч доз данного препарата.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины рассказало о составе вакцин от коронавирусного заболевания COVID-19, чтобы граждане могли избежать проблем с аллергической реакцией. Состав вакцин против COVID-19 зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.

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