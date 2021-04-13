В Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. Всего Украина уже получила 215 тысяч доз данной вакцины.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения закончило все процессы проверки лабораторного контроля вакцины против коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech. С сегодняшнего дня начинаем процесс прививки именно этой вакциной", - заявил Степанов.

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