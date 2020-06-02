У семи игроков футбольного клуба "Карпаты" диагностировали COVID-19. Об этом пишет Telegram-канал "Тайны футбола".



"13 позитивных тестов на COVID-19, из них 7 игроков, и это по состоянию на утро 2.06, к вечеру ситуация может стать еще хуже", - говорится в сообщении.

В связи с этим, руководство клуба изолировало заболевших игроков и персонал и закрыло тренировочную базу. Тренироваться команде пока что негде.

"Клуб намерен (по крайней мере, так утверждает президент) доигрывать хоть дублем", - говорится в сообщении.



Напомним, изначально была информация о трех случая заражения коронавирусом в "Карпатах". А матч 24-го тура украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь", который должен был состояться в прошлое воскресенье перенесли на неопределенное время.