Дубай переходить на безпілотні таксі. Перші автомобілі без водія з'являться на дорогах за два роки. А до 2030 Дубаєм курсуватимуть вже чотири тисячі безпілотних шатлів. Їх забезпечить американська компанія Cruise - це один з підрозділів General Motors.

Компанія нині тестує безпілотні таксі у США, уперше вони запрацюють в Сан-Франциско. Над схожим проєктом працюють у Франції, аби забезпечити Париж безпілотними таксі до Літньої олімпіади 2024 року.

Свою версію безводієвих авто розробляють в Японії. Компанія Toyota збирається витратити на це щонайменше півмільярда доларів.