Титановый бизнес Group DF усилил свои позиции на украинском рынке. "Междуреченский ГОК", входящий в титановый бизнес Group DF Дмитрия Фирташа сегодня выиграл на аукционе право на проведение геологических исследований и промышленную разработку титановых руд на Селищанском участке в Житомирской области. Как сообщили в пресс-службе Group DF, аукцион Государственной службы геологии и недр Украины по продаже данного спецразрешения состоялся на аукционе Prozorro. Продажи 14 апреля 2021 года.

В ходе аукциона, Междуреченский ГОК победил в борьбе за покупку спецразрешения сроком на 5 лет. Итоговая цена спецразрешения – 50,1 млн грн при стартовой цене в 3 млн 362,224 тыс. грн. Глава Госгеонедр Роман Опимах заявил, что "за всю историю аукционов это второй случай открытых торгов на такое стратегическое полезное ископаемое". За право приобрести данное спецразрешение соревновались три участника, среди которых государственная ОГКХ и Демуринский ГОК.

Таким образом, предприниматель, Дмитрий Фирташ остается крупнейшим инвестором и игроком на украинском рынке добычи титановых руд.

"Покупка лицензии на геологоразведку Селищанского участка логично вписывается в нашу бизнес-стратегию, утвержденную до 2030 года. Вместе с начатой программой модернизации на наших существующих ГОКах, этот шаг по покупке лицензии – крайне важен для всего бизнеса Группы. Мы верим в восстановление спроса на титановую продукцию на докризисный уровень с средины 2022 года и уже сейчас готовимся к росту рынков", – отметил Сергей Косенко, руководитель титанового бизнеса Group DF, Председатель Обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК".

По его словам, стратегия Группы предусматривает реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание новых титановых производств в Житомирской и Днепропетровской областях и достижении синергетического эффекта с уже существующей инфраструктурой – ГОКами в Житомирской области и обогатительной фабрикой.

"В будущем это может стать одним из крупнейших инвестиционных проектов региона. Реализация масштабного инвестиционного проекта – очень выгодна региону, поскольку обеспечит росту показателей промышленного производства области, налоговых поступлений и, самое главное, к созданию новых рабочих мест", – отметил Сергей Косенко.

На сегодня бизнес-направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа – "Междуреченский ГОК" и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская обл.), а также два строящихся ГОКа - Стремигородский (Житомирская обл.) и Мотроновский (Днепропетровская обл.).

Проектная мощность Междуреченский - 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, "Валки-Ильменит" - 65 тыс. тонн.

В рамках стратегии по развитию титанового бизнеса Group DF, акционер продолжает инвестировать в строительство еще двух новых ГОКов - Стремигородского ГОК (Житомирская область) и Мотроновского ГОК (Днепропетровская область). По словам Олега Арестархова, директора по корпоративным коммуникациям Group DF, в проект "Мотроновский ГОК" уже вложено более $150 млн. Планируемые проектные мощности предприятия оцениваются в 120 тыс. тонн ильменитового концентрата, 14 тыс. тонн циркониевого и 20 тыс. тонн рутилового концентрата.

Ранее пресс-служба Group DF cообщала, что инвестиции в проект "Стремигородского ГОК" превысили 100 млн грн. На текущий момент проводятся проектно-изыскательские работы. После реализации первого этапа проекта, проектная мощность комбината составит около 500 тыс. тонн/год ильменитового концентрата и 150-200 тыс. тонн/год апатитового концентрата.