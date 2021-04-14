Про нові санкції проти Росії через Україну заговорили у ЄС. Про це з власних джерел дізнався кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Пропозицію, яку озвучили представники Польщі, підтримали дипломати ще сімох країн. ЄС неодноразово повторював Києву про підтримку у протистоянні з країною-агресором.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні в Брюсселі заявив, що ефективні інструменти стримування Росії - це посилення санкцій, а також пряма військова підтримка України.