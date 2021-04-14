Першими своє плече під китайський CoronaVac підставили вчителі. Сьогодні у Вишневому (це передмістя Києва) мобільна бригада щепила першою дозою 20 викладачів. Як вони почуваються?

Вчителів вишнівських шкіл вакцинують прямо на місцях. Сьогодні мобільна бригада розташувалася в одному з місцевих ліцеїв. За цими дверима щеплять китайським CoronaVac.

У черзі близько двадцяти педагогів - майже всі з одного колективу. Кажуть: на такий ажіотаж не очікували. Преси стільки, що навіть страшно.

Більш не хвилююсь, аніж хвилююсь. Стільки камер, а для мене це вперше - з-за цього хвилююсь.

Фізрук Олег Володимирович пропускає колежанок уперед. І ось надходить і його черга. Чоловік каже: вагань, щеплюватися, чи ні - не було.

Олег Свиридов, вчитель фізкультури Вишнівської загальноосвітньої школи №2:

Я працюю з дітьми, і це є ризик і для мене і для дітей і тому щоб хоч якось захистити і себе і дітей, то я вирішив вакцинуватися. Керівництво школи запропонували вакцинуватися, я скористався шансом і вакцину зробили.

Китайський CoronaVac розвозити регіонами почали від понеділка. Пані Оксана - старша медична сестра мобільної бригади. Каже: спочатку обдзвонили школи, аби зібрати охочих вакцинуватися. І вже сьогодні виїхали на щеплення. Всіх, хто його отримав, вносять у спеціальну електронну базу.

Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м.Вишневе:

Якщо у людини є декларація, то це зразу вводиться в її електронну карточку в розділ вакцинації. Якщо немає декларації - при собі мати паспорт і код, ми, однак, їх вводимо і все буде видно в електронній системі.

Умови транспортування та зберігання китайської вакцини такі самі, як і індійської. Утім, головна відмінність CoronaVac від CoviShield, - каже медсестра Оксана, - у тому, що вміст одного флакона дорівнює одній дозі.

Оксана Іванова, старша медична сестра поліклініки м.Вишневе:

Якщо AstraZeneca - там було десять доз у флаконі і ми шукали десять осіб, щоб відкрити один флакон, то сьогодні у нас є доступ до людей, які "лежачі" і ми можемо приїхати до них додому.

Рішення вакцинувати педагогів саме у школах, а не в лікарнях схвалили в міськраді. Кажуть: так і зручніше, й безпечніше.

Валерій Скочко, начальник управління освіти Вишневої міської ради:

Зараз школи, освітньо-навчальні заклади, перебувають на карантині, для того, щоб уникнути лишнього контактування з хворими за порадами медиків ми організували вакцинування саме у приміщенні школи. Навчання тут зараз не проводиться - це зручно і для вчителів і більш безпечно.

Окрім учителів, ін'єкцію CoronaVac вже завтра отримають олімпійські та паралімпійські спортсмени. Вакцинуватимуть їх у Києві.