Віталій Кличко закликав політиків об'єднати зусилля для протидії російській агресії на кордоні [ Редактировать ]
На концентрацію російських військ біля кордонів з Україною відреагували в Асоціації міст України. Там вважають це спробою посіяти страх серед українців та спровокувати внутрішнє протистояння. Очільник Асоціації, мер Києва Віталій Кличко закликав політиків, центральну і місцеву владу об'єднати зусилля для спільної протидії ворогу. А українців попросив не піддаватися паніці.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Асоціація міст України звертається до кожного українця - не бійтеся! Не вірте неперевіреній інформації і не поширюйте її. Центральна та місцева влада мають виступити єдиним фронтом. Ми маємо згадати події 2014 року Сьогодні час знову продемонструвати нашу силу - силу єдності.
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