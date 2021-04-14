На концентрацію російських військ біля кордонів з Україною відреагували в Асоціації міст України. Там вважають це спробою посіяти страх серед українців та спровокувати внутрішнє протистояння. Очільник Асоціації, мер Києва Віталій Кличко закликав політиків, центральну і місцеву владу об'єднати зусилля для спільної протидії ворогу. А українців попросив не піддаватися паніці.

Віталій Кличко, київський міський голова: