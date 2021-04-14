Компанія ArcelorMittal інвестує мільярд доларів у виробництво сталі в Кривому Розі [ Редактировать ]
Найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal інвестує мільярд доларів у виробництво сталі в Кривому Розі. Про це оголосили за підсумками зустрічі Президента Володимира Зеленського з очільником компанії Лакшмі Мітталом.
Гроші підуть на модернізацію виробництва на "Ареселор Міттал - Кривий Ріг". Інвестиції надають у рамках програми "Сталевий мільярд". Проєкт передбачає запровадження сталеплавильних технологій, які не шкодять довкіллю.
Оновити виробництво в Кривому Розі планують до 2023 року.
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