Найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal інвестує мільярд доларів у виробництво сталі в Кривому Розі. Про це оголосили за підсумками зустрічі Президента Володимира Зеленського з очільником компанії Лакшмі Мітталом.

Гроші підуть на модернізацію виробництва на "Ареселор Міттал - Кривий Ріг". Інвестиції надають у рамках програми "Сталевий мільярд". Проєкт передбачає запровадження сталеплавильних технологій, які не шкодять довкіллю.

Оновити виробництво в Кривому Розі планують до 2023 року.