День кадрових призначень: два міністерства отримали нових керівників [ Редактировать ]
День кадрових призначень у Кабміні. Очільників отримали одразу два відомства.
Державною податковою службою керуватиме Олексій Любченко - він очолював її ще з квітня минулого року, але за тимчасовим контрактом. Тепер з чиновником підписали постійний - на 5 років.
А генеральним директором "Національного фонду інвестицій України" став Тимофій Милованов. Щоправда, у статусі виконувача обов'язків. Це колишній міністр економрозвитку і радник голови Офісу президента.
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