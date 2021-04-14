День кадрових призначень у Кабміні. Очільників отримали одразу два відомства.

Державною податковою службою керуватиме Олексій Любченко - він очолював її ще з квітня минулого року, але за тимчасовим контрактом. Тепер з чиновником підписали постійний - на 5 років.

А генеральним директором "Національного фонду інвестицій України" став Тимофій Милованов. Щоправда, у статусі виконувача обов'язків. Це колишній міністр економрозвитку і радник голови Офісу президента.