Зеленский лишил гражданства троих украинцев [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде. Об этом сообщил источник в Офисе президента.
"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник.
По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.
Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.
Ранее заседание СНБО, которое должно было пройти 9 апреля, отменили.
Также мы писали о том, что 26 февраля были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".
2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.
19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.
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