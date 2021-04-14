Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины троих лиц. Двое из них оказались под санкциями СНБО за причастность к контрабанде. Об этом сообщил источник в Офисе президента.

"Решение принято. Дальше документы ушли на СНБО, МИД, Миграционную службу", - уточнил собеседник.

По его словам, речь идет о Вадиме Альперине, Араике Амирханяне и Александре Еримичуке.

Как уточнил собеседник, лишение украинского гражданства связано с наличием у этих трех лиц гражданства других государств: у Альперина - израильского, у Амирханяна - армянского, у Еримичука - румынского.

Ранее заседание СНБО, которое должно было пройти 9 апреля, отменили.

Также мы писали о том, что 26 февраля были введены санкции против десяти бывших должностных лиц времен Януковича, которые "предали страну".

2 февраля СНБО ввело персональные санкции против народного депутата от "ОПЗЖ" и бизнесмена Тараса Козака. От вещания были отключены три его телеканала - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

19 февраля СНБО ввело санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Среди них - народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.