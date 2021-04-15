Директор ЦРУ розповів про свою сивину та вторгнення Росії [ Редактировать ]
Не відкидає вторгнення Росії в Україну і розвідка США. Таке припущення висловив очільник ЦРУ, у минулому - посол Штатів у Москві, Вільям Бернс.
Схожі побоювання висловив і директор розвідувального управління Міноборони Скот Бер'єр. За його словами, після нарощування військ у Криму та біля північного і східного кордонів України, Москва може здійснити точкову атаку. Водночас достеменні наміри агресора, за словами розвідників, невідомі.
Вільям Бернс, директор ЦРУ:
Більшість сивини у моєму волоссі з'явилася через роботу у путінській Росії. Я знаю, що не можна недооцінювати те, як вона намагається скрізь тиснути авторитетом, так би мовити. Нарощування військ це - спроба залякати українське керівництво. Водночас рівень концентрацій російських військ може стати основою для обмежених вторгнень. Наші союзники так само стурбовані такою імовірністю.
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