Не відкидає вторгнення Росії в Україну і розвідка США. Таке припущення висловив очільник ЦРУ, у минулому - посол Штатів у Москві, Вільям Бернс.

Схожі побоювання висловив і директор розвідувального управління Міноборони Скот Бер'єр. За його словами, після нарощування військ у Криму та біля північного і східного кордонів України, Москва може здійснити точкову атаку. Водночас достеменні наміри агресора, за словами розвідників, невідомі.

Вільям Бернс, директор ЦРУ: