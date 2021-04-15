Вакцина от коронавируса компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должны прибыть в Украину уже в пятницу, 15 апреля. Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX.

Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами.

"Предварительно, мы ожидаем ее (партию 117 тысяч доз вакцины против коронавируса компании Pfizer - ред.) завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", - сказал Степанов.

Читайте также, в Украине со вторника, 13 апреля, начинается процесс вакцинации населения против коронавируса препаратом CoronaVac. Всего, по словам министра здравоохранения Украины, в страну уже ввезли 215 тысяч доз данной вакцины.

Кроме того, первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которые доставят в Украину в рамках программы COVAX, используют для прививок персонала и жильцов домов престарелых. К тому же вакциной от Pfizer начнут прививать сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужбы.

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