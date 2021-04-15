За прошедшие сутки в Украине подтвердили 16 427 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 628 детей и 383 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.

Также за сутки в стране:

летальных случаев - 433,

выздоровели - 11 148 человека.

При этом с начала пандемии в Украине заболели 1 903 765 человек, выздоровели 1 453 766 человек, летальных случаев - 38 658. Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.