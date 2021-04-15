COVID в Украине: число зараженных снова растет [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 16 427 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 628 детей и 383 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов.
Также за сутки в стране:
- летальных случаев - 433,
- выздоровели - 11 148 человека.
При этом с начала пандемии в Украине заболели 1 903 765 человек, выздоровели 1 453 766 человек, летальных случаев - 38 658.Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.
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