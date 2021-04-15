Турция впервые высказалась о конфликте между Россией и Украиной [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Турция не поддерживает ни одну из сторон в конфликте между Россией и Украиной, Анкара строит отношения как с Москвой, так и с Киевом. Об этом в эфире телеканала NTV заявил министр иносттанных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Сейчас есть проблемы на Донбассе, однако есть Минские договоренности. Мы предлагаем сторонам решить эту проблему мирно и дипломатическим путем. Турция поддерживает территориальную целостность любой страны - Украины, России и всех остальных. И отношения мы строим и с Россией, и с Украиной. Наши отношения между каждой из стран не должны влиять на отношения с другими странами. В недопонимании между Украиной и Россией мы не поддерживаем какую-то сторону.
Российский ТАСС обращает внимание на то, что 10 апреля по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать "необходимую поддержку" для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений.
Мы готовы оказать в этом отношении всю необходимую поддержку.
Эрдоган выразил надежду, что "тревожная эскалация... как можно скорее прекратится, режим прекращения огня будет поддерживаться, а конфликт будет урегулирован путем диалога на основе минских договоренностей".
Вместе с тем после переговоров Эрдогана и Зеленского Кремль предостерег Турцию от "подпитывания милитаристских настроений" Украины.
Напомним, что 12 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Турцией. Запрет на полеты будет действовать с 15 апреля по 1 июня. В Кремле заявили, что решение не является политическим, а связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Турции.
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