Турции и остальным странам не стоит подпитывать "милитаристские настроения" Украины. С таким призывом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя продажу Анкарой Киеву ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые ВСУ начали использовать на Донбассе.

Мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, - Турция одна из них - настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения.

Лавров также прокомментировал проход нескольких американских военных кораблей через Босфор в Черное море.

Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Россия на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают США в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории - этот вопрос пока остается без ответа.

По конвенции Монтре, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через Босфор и Дарданеллы при условии уведомления Турции. Пентагон назвал операции США в Черном море "штатными".

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Напомним, что в 2019 году Украина закупила партию турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые могут нести высокоточные авиабомбы MAM-L турецкой компании Roketsan.

В октябре 2020 года гендиректор "Укрспецэкспорта" Вадим Ноздря заявил, что Украина хочет приобрести еще полсотни беспилотников и предложила Турции наладить совместное производство Bayraktar TB2.