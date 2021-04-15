На Івано-Франківщині горіла ковід-лікарня [ Редактировать ]
Пожежа на Прикарпатті. Зранку у місті Долина, на Івано-Франківщині, зайнялося інфекційне відділення районної лікарні, де лежать хворі на коронавірус.
Рятувальники евакуювали 37 осіб, минулося без жертв - повідомили в ДСНС. Приборкати вогонь пожежникам вдалося за дві години.
Вже відомо, що осередок займання виник на дерев'яній сходовій клітці між першим і другим поверхами одного з корпусів. Що спричинило пожежу - наразі з'ясовують.
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На Буковині багатодітна сім'я опинилася просто неба. Будинок, у якому мешкали батьки і п'ятеро їхніх дітей, вигорів дощенту. Нині родина погорільців живе у сусідів, а все село намагається зібрати для них гроші на нове помешкання