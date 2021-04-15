Пожежа на Прикарпатті. Зранку у місті Долина, на Івано-Франківщині, зайнялося інфекційне відділення районної лікарні, де лежать хворі на коронавірус.

Рятувальники евакуювали 37 осіб, минулося без жертв - повідомили в ДСНС. Приборкати вогонь пожежникам вдалося за дві години.

Вже відомо, що осередок займання виник на дерев'яній сходовій клітці між першим і другим поверхами одного з корпусів. Що спричинило пожежу - наразі з'ясовують.