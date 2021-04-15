Санкції проти Росії. Президент США Джо Байден підписав наказ щодо запровадження нового покарання для Кремля. Зовнішню розвідку Федерації в документі назвали відповідальною за втручання в американські вибори.

Мова указу Байдена досить жорстка. За втручання в американські вибори та злам програмного забезпечення компанії SolarWinds (через що хакери отримали доступ і до американських урядових серверів) передбачені і арешт майна та коштів, і депортації.

Першим відреагував Мінфін США. Оголосив (і це найважливіший крок): фінансовим установам США заборонено купувати російські державні облігації, які Москва випускатиме після 14 липня цього року. Другий пункт: перераховано компанії, які, на думку американців, співпрацюють із російською розвідкою та Міноборони, або перебувають під їхнім контролем. У переліку 5 фірм. А Російську зовнішню розвідка прямо назвали відповідальною за останні кібератаки.

Другий документ - санкційний список за втручання у вибори. У ньому чотири пропагандистські ЗМІ, які (як вважають у Вашингтоні) діють за вказівками російської ФСБ або під прямим контролем російської зовнішньої розвідки: Інтернет-сайт SouthFront, кримське агентство NewsFront, онлайн журнал "Фонд стратегічної культури" та агентство InfoRos. Вдарили ко компаніях, що пов'язані із Євгеном Пригожиним, другом Путіна та власником "Групи Вагнера". Покарані і 6 російських технологічних компаній. Які надають підтримку кіберпрограмам російських спецслужб. Є і третій документ - окремі "кримські санкції".

Далі свій крок має зробити Держдеп. Телекомпанія CBC інформує, що нові санкції повинні торкнутися щонайменше 10 російських громадян, яких вишлють з Америки - це дипломати, і розвідники, що працюють під прикриттям у російському посольстві у Вашингтоні. CNN передає, що їм дадуть 30 днів, щоб спакувати валізи і залишити Америку.