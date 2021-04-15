В Австралии, в штате Квинслед, 24-летний шахтер Коди Лас три часа плавал с акулами и остался целым и невредимым. Несмотря на опасность, шахтер заснял все на видео и опубликовал редкие кадры в TikTok.

Происшествие случилось возле Большого Барьерного рифа, где перевернулась лодка мужчины. Поблизости плавали морские хищники.

Отличный день на рифе. Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море.

На видео мужчина был в открытом море и запускал в небо сигнальную ракету, как вызов о помощи. Однако помощь пришла только спустя два часа, когда дайвер подал сигнал радиомаяком.

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Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые нашли самую большую рыбу в истории Земли. Также был зафиксирован случай, как акулы растерзали девушку на глазах у семьи.

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