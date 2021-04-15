Вода кишила акулами: выживший дайвер показал удивительное видео [ Редактировать ]
В Австралии, в штате Квинслед, 24-летний шахтер Коди Лас три часа плавал с акулами и остался целым и невредимым. Несмотря на опасность, шахтер заснял все на видео и опубликовал редкие кадры в TikTok.
Происшествие случилось возле Большого Барьерного рифа, где перевернулась лодка мужчины. Поблизости плавали морские хищники.
Отличный день на рифе. Я подвез свою возлюбленную на работу и узнал, что сегодня не понадоблюсь начальнику. Тогда я решил ненадолго сплавать в море.
На видео мужчина был в открытом море и запускал в небо сигнальную ракету, как вызов о помощи. Однако помощь пришла только спустя два часа, когда дайвер подал сигнал радиомаяком.
@spearos.co
Reply to @darvangaming Part 4 - the essentials 🤣 🧢 via behavinscandinavian (Instagram)♬ original sound - SPEAROS
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ученые нашли самую большую рыбу в истории Земли. Также был зафиксирован случай, как акулы растерзали девушку на глазах у семьи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Селяни у розпачі - тепер кіз та корів треба ганяти за кілька кілометрів, аби погодувати
Для іпотерапії відібрали найдобріших і найспокійніших коней - проводить сеанси ціла команда офіцерів місцевого відділку
Меню підібрали індивідуально для кожного виду: сурикати, мавпи та леви - усі куштували щось своє
Зброя масового роздратування: хто з чиновників цьогоріч задекларував чверть мільярда гривень, а хто й африканського лева і навіть… церкву?
В Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей