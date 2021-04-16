За минувшие сутки, 15 апреля, в Украине зафиксировано 17 479 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки заболели 709 детей и 378 медработников.

Сделано 47 421 ПЦР-тестов, 19 030 ИФА-тестов и 43 133 экспресс-тестов на антиген.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 438;

выздоровели - 12 054 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 921 244 человек;

выздоровели - 1 453 766 человек;

летальных исходов - 39 096.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (1 609), Харьковской области (1 377), Львовской области (1 365), Днепропетровской области (1 332) и Одесской области (1 315).

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса. Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине. Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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