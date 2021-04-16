Биткойн резко подешевел после запрета криптовалют в Турции [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Курс биткойна (Bitcoin) падает в цене после того, как Центральный банк Турции ввел запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Турецкие власти считают, что невозможность контроля критповалютных активов создает "риски безопасности и возможных убытков". Также в турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности, и подрывает доверие к методам и инструментам, которые в используются в традиционных платежах.
В Турции популярность криптовалют растет из-за ослабления турецкой лиры по отношению доллару США и роста инфляции. В марте инфляция в стране превысила 16% по итогам года.
В ночь на 16 апреля курс биткойна достигал $63,8 тыс., однако начал резко снижаться на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции. На торгах 16 апреля биткойн подешевел на 2,83% - до $60 888. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.
Резкий рост курса биткойна в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.
Из-за пандемии коронавируса, которая "парализовала" деловую активность во всем мире, на рынок пришло огромное количество новых игроков с деньгами, спровоцировав криптобум.
К цифровым деньгам все серьезнее относятся и государства, и крупные финансовые компании. Так международная платежная система PayPal разрешила проводить операции с криптовалютой. Пользователи могут покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифровых кошельков PayPal.
Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.
по теме
Дніпровський бізнесмен, ексдепутат міськради, а ще український доларовий мільярдер, який задекларував 18 тисяч біткоїнів, очолив список криптовалютних мільярдерів
Один из редчайших металлов на Земле – иридий – с начала года демонстрирует взрывной рост стоимости
Общая сумма рыночной капитализации перевалила за 1,2 триллиона долларов
Сумма биткоинов, переведенная в доллары составляет более миллиарда в американской валюте
С 30 декабря 2020 года всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки. Данное требование касается всех пассажиров старше 6 лет