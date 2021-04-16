Курс биткойна (Bitcoin) падает в цене после того, как Центральный банк Турции ввел запрет на оплату криптовалютой товаров и услуг. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Турецкие власти считают, что невозможность контроля критповалютных активов создает "риски безопасности и возможных убытков". Также в турецком Центробанке подчеркнули, что криптовалюта может быть использована для незаконной деятельности, и подрывает доверие к методам и инструментам, которые в используются в традиционных платежах.

В Турции популярность криптовалют растет из-за ослабления турецкой лиры по отношению доллару США и роста инфляции. В марте инфляция в стране превысила 16% по итогам года.

В ночь на 16 апреля курс биткойна достигал $63,8 тыс., однако начал резко снижаться на фоне запрета криптовалютных платежей в Турции. На торгах 16 апреля биткойн подешевел на 2,83% - до $60 888. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Резкий рост курса биткойна в начале 2020 года был вызван заявлениями со стороны нескольких крупных корпораций о намерении приобрести актив.

Из-за пандемии коронавируса, которая "парализовала" деловую активность во всем мире, на рынок пришло огромное количество новых игроков с деньгами, спровоцировав криптобум.

К цифровым деньгам все серьезнее относятся и государства, и крупные финансовые компании. Так международная платежная система PayPal разрешила проводить операции с криптовалютой. Пользователи могут покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифровых кошельков PayPal.

Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.