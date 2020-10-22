Международная платежная система PayPal анонсировала возможность проводить операции с криптовалютой. Об этом сообщается на сайте компании.

Пользователи смогут покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin с помощью цифровых кошельков PayPal. Хранение криптовалюты будет бесплатным, а до 31 декабря 2020 года PayPal также не планирует брать комиссию при ее покупке и продаже.

Сервис запустится в США в ближайшие недели. PayPal планирует дополнить этой опцией сервис мобильных платежей Venmo, а также выйти с этой функцией на некоторые международные рынки в первой половине 2021 года.

В США компания заключила соглашение с поставщиком услуг в сфере криптовалют Paxos Trust Company. В 2021 году появится также возможность расплачиваться криптовалютой в 26 млн торговых точек.

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь - Илон Маск, а в 2002 году компанию купил eBay. Работает более чем в 200 странах мира и позволяет получать деньги в более чем 100 валютах, снимать средства в 56 валютах и ​​сохранять остатки на своих счетах PayPal в 25 валютах.

Напомним, что в Украине сервис работает по доступу Send Only, который позволяет отправлять деньги, но легально получать суммы в иностранной валюте - нет. Перечислять ее на украинские банковские карты без индивидуальной лицензии НБУ по-прежнему запрещено.

Украинцам, которые зарабатывают продажей товаров или услуг за границей, приходится искать способы снятия денег с PayPal. Ранее "Подробности" писали, как снимать деньги с этого сервиса.

Ранее сообщалось, что система платежей PayPal с января 2015 года прекратила работу в аннексированном Крыму, а с августа 2020 года - внутренние переводы в России.