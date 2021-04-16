На Буковині зафіксували масовий спалах африканської чуми свиней. За одну ніч померли майже пів сотні тварин. Аби зупинити поширення вірусної хвороби, в регіоні доведеться забити та утилізувати 21 тисячу свиней. Докладнішен - Іван Сірецький.

Приватний свинокомплекс у селі Котелеве - найбільший у Чернівецькій області. У неділю тут почали гинути тварини. Експертиза встановила причину - африканська чума свиней. Тому мають забити усіх тварин господарства, а це більш ніж двадцять одна тисяча голів. Фахівці кажуть: нинішній спалах - наймасовіший на Буковині з дві тисячі шістнадцятого року.

Любов Штефуряк, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

Тоді десь 1600 свиней загинуло у тому господарстві, також ми знищили, ну але це зараз 21600, це досить потужне свиногосподарство.

Трикілометрова зона навколо свиноферми карантинна! А біля самого підприємства блокпост. Кожен транспортний засіб перевіряють, щоб не вивозили м'ясо. Колеса - дезінфікують.

Олексій, працівник бригади дезінфекторів:

Это дезбарьер, чтоб не распространялась дальше болезнь, эта чума. Звідки взялась, еще никому ничего не ясно.

Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує. Однак, саме працівники ферми могли занести вірус у господарство. Збудник інфекції міг потрапити і з кормами, які перевозять вантажівками з відкритим кузовом.

Любов Штефуряк, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

Тут досить багато є синантропної птиці, тому що кругом, ви бачите, поля засіяні. Чи, може, та синантропна птиця десь якось і принесла. Саме дивне те, що все-таки наша область вже являлась благополучною по африканській чумі свиней.

На територію підприємства нікого не впускають. А спецодяг працівників після зміни спалюють.

Олег Ковальчук, виконавчий директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Котелеве":

Робиться робота згідно правил, інструкцій штабу, який виконує роботу по ліквідації цієї ситуації. Все, що я можу вам сказати.

Загиблих тварин уже утилізують викопали величезну яму для спалювання. Також мають відправити на забій усіх свиней із домогосподарств селян. Із людьми працюють оперативні групи.

Володимир Заліско, староста села Котелеве:

Ходили робили опис по селі. Роз'яснювали, що хто планував зарізати, щоб вони зарізали, чим скоріше. Якщо буде якась підозра, щоб повідомили в сільську раду або у ветеринарну службу.

Після закінчення епідрозслідування село Котелево буде на карантині ще 40 днів. А наразі для виявлення джерела інфікування на Буковину прибули фахівці зі столиці.