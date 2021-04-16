Бывший народный депутат и экс-руководитель строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась призвал инвесторов строительной компании "Укрбуд" создавать объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для противостояния рейдерам.

Об этом бывший нардеп заявил в интервью интернет-изданию "Гордон", пишет издание "Украинские новости".

"Людям в ЖК нужна помощь юристов и правоохранителей. Плюс срочная самоорганизация актива инвесторов в свои ОСМД. Иначе, даже после сдачи домов, людям жизни не дадут и будут качать деньги и нервы. Тут нужна помощь. Общаюсь с инвесторами и юристами на этот счет", - сказал Максим Микитась.

Микитась, в частности, привел пример, - "вот ситуация прямо сейчас в ЖК "Академ парк" – там люди решили организовать свое ОСМД и взять под контроль домовые расходы. Перестать кормить частные лавочки "Форвард-сервисов", которые продолжают генерировать рейдерам многомиллионные прибыли. И сразу же начались проблемы. То техническую документацию не найти, "исчезла", то цифры по тарифам обосновать не могут. Дальше – больше. Появился некий собственник с липовыми документами на сотни метров подвалов в этом ЖК. А там все домовые коммуникации. Никаких объяснений, и сходу принялся пилить проходы в несущих стенах. Жители ЖК его остановили, поставили свою охрану и сейчас идут разбирательства".

"Похожая ситуация была и на ЖК "Пектораль". Думаю, с подобными аферами столкнутся многие комплексы. Остались еще тысячи квадратных метров подвалов, технические помещения, инфраструктура. Поэтому появляются "собственники" с непонятными документами и мутными историями покупки. "Укрбуд" украли, часть ЖК налево распихали, теперь очередь и до подвалов дошла", - уточнил бывший руководитель "Укрбуда".

Отвечая на вопрос о фейках вокруг ситуации с "Укрбудом" бизнесмен отметил, что фейков всегда хватало: "Микитась украл миллиарды и бежал из Украины" – помните? Никуда бежать я не собираюсь. Сами скоро побегут. Спустя 1,5 года фейки развеиваются и многое становится на свои места. Вот читаю интервью директора компании управляющей фондами финансирования строительства ЖК "Укрбуд" Егора Смелого, где он заявил, что на счетах ФФC тогда были, цитирую – "приличные суммы". И нехватка средств была некритичной. "Пусковую пятерку" ЖК "Укрбуда" достроили и без государственной помощи в 2 млрд гривен, а ведь именно такую сумму активно год пиарили как "дыру" в балансах. Достроили, еще и в плюсах".

Микитась заявил, что "рейдеры "Укрбуда" отписали себе и своим фирмам самое вкусное – сотни квартир, в том числе уже готовых, тысячи метров коммерческой недвижимости, распродали самые прибыльные ЖК, а проблемы отдали муниципальному "Киевгорстрою" и инвесторам. В тех квартирах, земельном фонде, технике, коммерческой недвижимости – в них общебудовские средства вдруг стали чьими-то. Кинули поставщиков, многим строителям так и не выплатили зарплату. А теперь они заявляют, что у "Укрбуда" одна перспектива – объявить себя банкротом. Когда "брали" "Укрбуд", божились на каждом углу, что будут развивать компанию после жулика Микитася. А по итогу все самое ценное спилили и теперь компанию на свалку? Извините, но я богател на росте нашей компании, а они стали мультимиллионерами на рейдерстве, распродаже и банкротстве. Разница есть?".

Бизнесмен уточнил, что постоянно мониторит ситуацию: "КГС сдал пусковую пятерку и за исключением одного ЖК ведет работы на остальных отошедших к ним объектах. То же и с другими застройщиками, работающими на укрбудовских объектах. Я это только приветствую! Людям нужны их квартиры и нужно ускорять эти процессы как только можно. Я в этом кровно заинтересован, это имя моей семьи. Но есть и другая сторона медали – темы строительных недоработок, есть вопросы к качеству сдаваемых объектов. Снова есть непонятные задержки, есть определенная дискриминация укрбудовских инвесторов в части оформления прав собственности на квартиры и т.д. Не успокоились и рейдеры. "Укрбуд" слили, а денег-то хотят еще...".

Также в своем интервью Микитась не подтвердил недавние обвинения Гео Лероса в адрес Офиса Президента Украины, что его действующие чиновники причастны к рейдерству в "Укрбуде". "...такие обвинения уводят на ложный путь, тем самым помогая настоящим рейдерам. Я продолжаю разбираться, что случилось с активами "Укрбуда" и куда ушли самые прибыльные", - уточнил он.

Экс-глава "Укрбуда" призвал не спекулировать на данных вопросах. "Людям в ЖК нужна помощь юристов и правоохранителей. Плюс срочная самоорганизация актива инвесторов в свои ОСМД. Иначе, даже после сдачи домов, людям жизни не дадут и будут качать деньги и нервы", - подчеркнул Микитась.