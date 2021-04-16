До ізоляції одна повінь. Жителі села на Закарпатті ризикують опинитися відрізаними від світу. Єдиний міст, що сполучає їх із рештою країни - от-от розвалиться. Його опори підмила річка, вони вже тріщать, а металеві кріплення повідпадали. Скільки ще протримається аварійна переправа? І чи є шанси на нову? Дізнавалися наші кореспонденти.

Щодня на свій страх і ризик Василь проїжджає небезпечний міст у селі Велика Уголька, аби дістатися на роботу.

Василь, житель с. Велика Уголька:

Тут були опори зверху вода рознесла всі опори, самі бачите. но так, об'їжджати дуже опасно, тому що коли їдете одна машина звідти, одна звідти та то дуже страшно

Міст весь у вибоїнах. Ями тут такі, що крізь них видно річку. Коли тут був ремонт - жителі не пам'ятають.

Іван Богдан, житель с. Велика Уголька:

Аварійний уже на протязі навірно років двох. І голова сільської ради ще тоді робила кошторис відповідно на кулько мені відомо. Але щось там дальше, щось не продвинулося.

Добре пам'ятає будівництво мосту вісімдесяти річний Михайло Химинець. Замолоду він працював на зведенні. Чоловік і досі постійно перевіряє стан опор.

Михайло Химинець, житель с. Велика Уголька:

Фундамент, що є туй видиш його так підмило туди. Там є ізгори два метра туди, два метри. Ото фундамент лопнув.

Два роки тому вода підмила середню бетонну опору, яка фактично тримає конструкцію. Під нею порожнина на два метри, застерігає пан Михайло. Голова ОТГ водночас запевняє, вирішити проблему намагаються. І неодноразово вже просили допомоги в обласних чиновників.

Іван Немеш, голова Углянської ОТГ:

Слідуючого паводку він просто не видержить. Якщо підуть дощі то ми останем просто цю проблему треба рішати реально і чим бистріше. Ми зверталися в область нам відзвонювалися, казали, що звернуть увагу, але на даний час ніхто ніякої уваги не звертав.

Цей міст для більше як трьох тисяч жителів села чи не єдиний шлях до цивілізації. Адже в'їзд у Велику Угольку починається саме з цієї переправи. Тож якщо міст впаде - селяни опиняться в ізоляції.

Андрій, житель с. Велика Уголька:

Чути вібрацію, то не довго то вже аварійний міст треба ти шось робити. Обійти ніяк, через полонину на вездєходах на уралах.

Колишні утримувачі моста - райрада. Там підготували проектно-кошторисну документацію, але грошей, щоб зробити ремонт не вистачило. З минулого року відповідальною за міст стала служба автомобільних доріг Закарпатської ОДА. Тут, переконують, ремонт зроблять.

Владислав Данило, директор ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":

Підготовлено відповідні документи і відповідно до цих документів ми будемо його включати в перелік будівництва тобто в перелік ремонту в цьому році. Це буде фактично я думаю поточний середній ремонт даного моста.

Селяни сподіваються, що про їхній міст все ж таки не забудуть і до часу великих злив встигнуть все поремонтувати.