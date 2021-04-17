Со слезами на глазах и вся в черном: Елизавета ІІ на похоронах Филиппа (фото) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Вечером 17 апреля в Британии прошли похороны принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы ІІ.
Елизавета II следовала за гробом мужа в авто одна, пока остальные члены королевской семьи пешком сопровождали катафалк до часовни Святого Георгия.
Траурная церемония проходила с ограничениями из-за COVID-19 – присутствующих было всего 30 человек, все они носили маски.
"94-летняя королева в последний раз прощается с герцогом Эдинбургским, который был рядом с ней на протяжении семи десятилетий непоколебимой службы Короне", - пишет издание The Sun.
По словам очевидцев, такой печальной и грустной, как сегодня, Елизавету никто еще никогда не видел.
Как видно на фото, она прибыла на похороны во всем черном.
Фото: thesun.co.uk
К месту прощания с Филиппом Елизавета добиралась на в "Бентли" со своими доверенными фрейлинами. Все они - в масках в связи с пандемией коронавируса.
Добавим, что во всей Британии в 17:00 минутой молчания почтили память герцога, который умер за несколько месяцев до своего 100-летия.
Ранее мы писали, как прошли похороны принца Филиппа.
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