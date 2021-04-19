Власні перші гроші. Підприємці Львова офіційно беруть підлітків на роботу. Це кав'ярні, салони краси, Айті-компанії. Чи готові діти поміняти ґаджети на роботу - з'ясувала Христина Гашенко.

Софія Подайко одна із сотні підлітків, яких офіційно працевлаштували підприємці Львова. 14-річна дівчина працює смс-менеджером у одній із міжнародних страхових компаній.

Софія Повідайко, учасниця проєкту:

Створювала дизайн для сертифікатів, подяк для підприємців, їздила на різні підприємства, знімала сторіс для інстаграму - проєкту. Найважче це те, що я переживала, для мене це було щось таке нове.

Софія, як і решта підлітків, працювала п'ять днів. Щоб не відволікатися від шкільного навчання, діти свої перші гроші заробляли на канікулах.

Катерина Огородник, мати Софії:

Дитина була замучена, бо паралельно це поєднувала робота, курси англійської, але я бачила запал в її очах і це саме головне, дитина вийшла з зони комфорту, баче результат, більш менш почала розуміти, що вона хоче далі в своєму житті.

І це те, що спонукало підприємців створити такий проєкт. А ще - вони прагнули, щоб підлітки відволіклися від ґаджетів та зрозуміли ціну зароблених грошей.

Тетяна Тома, координаторка проєкту:

Для підлітків це дає самореалізацію в період карантину, вони більшу частину на дистанційному навчанні, відповідно можуть багато вдома часу проводять, проводять за комп'ютерами, телефонами. Це допомагає їм вийти з дому.

У Львові запросити підлітків на роботу відважилися тридцять підприємців. Це переважно ресторатори, власники крамниць, салонів краси та Айті-компаній.

Анна Полюга, підприємниця:

Діти вони зараз більш прогресивні, вони швидше думають, вони знають багато можливостей тих самих соцмереж, через які ми просуваємося, через які ми розвиваємося, вони можуть підказати зі сторони своє бачення, то справді цікаво.

Усіх дітей підприємці працевлаштували офіційно.

Тетяна Тома, координаторка проєкту:

Посилаємось ми на кодекс законів про працю для працевлаштування для неповнолітніх. З ними додатково укладається трудовий договір, підписують батьки і так само вони пишуть додаткову заяву, дозвіл про працевлаштування своєї дитини у позанавчальний час.

Львівські бізнесмени вже зголосились офіційно працевлаштовувати дітей на 2 місяці літніх канікул. А соціальним проєктом зацікавилися і підлітки, і підприємці з інших областей України